Näin paljon asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet pääkaupunkiseudulla – yksi tekninen ominaisuus myrkkyä menekille

Markkinointiajat pitkiä myös pääkaupunkiseudulla

Etuovessa on ollut data-analyytikko Niina Matikaisen mukaan tänä vuonna selkeästi enemmän aktiivisia kohteita kuin vuotta aiemmin, joskin uusia ilmoituksia on jätetty aiempaa vähemmän.

Analyytikon mukaan taustalla on ilmoitusten markkinointiaikojen venyminen. Pelkästään asuntokaupan perinteisellä suunnannäyttäjällä pääkaupunkiseudulla omakotitalojen myynti-ilmoitukset ovat esillä reilusti yli kuukauden pidempään vuoden takaiseen verrattuna.

– Tilastoja tarkastellessa on hyvä huomioida se, että yleensä loppukeväällä tulee myyntiin enemmän omakotitaloja kuin muuna vuodenaikana. Tämä näkyy osaltaan markkinointiaikatilastoissa: Parhaat viedään käsistä, eli omakotitalojen kauppa on silloin myös kuumimmillaan.

Analyytikko uskoo, että oikealla hinnoittelulla on voinut vaikuttaa paljonkin siihen, kuinka nopeasti talo on mennyt kaupaksi, sillä muiden tilastojen perusteella kysyntää omakotitaloille on ollut runsaasti.