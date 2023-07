Yhä harvemmalla nuorella aikuisella on mahdollisuus omistusasuntoon – Näin monella alle kolmekymppisellä on asuntolainaa

– Kyllä tämä kehitys kertoo siitä, että yhä suurempi osa nuorista ikäluokista on jäänyt sivuun omistusasuntopolusta verrattuna aikaisempaan. Tämä vahvistaa samaa kuvaa, mitä muutkin tilastot kertovat, eli ensiasunnon ostajien keski-ikä on noussut 27:stä ikävuodesta jo sinne 30:een ikävuoteen, sanoo pitkään asuntomarkkinoita seurannut pääekonomisti Juhana Brotherus Suomen Yrittäjistä.

– Meillä on finanssikriisistä alkaen säädelty asuntovelkaantumista yhä tiukemmin, ja sillä on saatu asuntovelkaantumista laskuun vuodesta 2012 lähtien. Toisaalta kulutusluotot, pikavipit ja varjopankkitoiminta on kasvanut ja sieltä on tullut näitä maksuhäiriöitä yhä enemmän. Ja toki yleisessä asuntovelkaantumisen laskussa on se piirre, että kun nuoret eivät ole siellä markkinoilla, niin asunnot päätyvät yhä harvempien käsiin, Brotherus sanoo.