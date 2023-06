Asuntokaupan myyntiluvut jatkavat karua linjaa: "Näin vaikeaa tilannetta ole ollut koskaan"

Pitkin kevättä on uutisoitu siitä, kuinka sekä uusien, että vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat tippuneet ja myyntiajat pidentyneet. Alan asiantuntijoiden mukaan tilanne on huonoin pariinkymmeneen vuoteen. Tuoreiden myyntilukujen mukaan markkinoiden alho jatkuu.

– Valitettavasti tilanne on ihan samanlainen: miinusta noin 36 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kyllä asuntokaupan alakulo jatkuu, Viljamaa toteaa.

Viljamaan mukaan kuluvan vuoden huhti–toukokuussa on käyty vähemmän kauppaa kuin koronapandemian tiukimpien liikkumisrajoitusten aikana.

– Se kuvastaa aika hyvin tätä tilannetta. On myös pitkän linjan kiinteistönvälittäjiä, jotka sanovat, että nyt on heikoimmat ajat sitten 1990-luvun laman.

Kuten yleisestikin markkinataloudessa, suhdanteet ja taloustilanteet kehittyvät aaltoliikkeenä – joskus nopeammin, joskus hitaammin. Viljamaan mukaan historiallisesti asuntomarkkinoilla suhdanteet vaihtelevat jyrkästi ja nopeasti, mutta tämän hetken aallonpohja on jatkunut jo yllättävän pitkään.

– Voisi sanoa, että jo viime kesänä korkojen nousemisen myötä siirryttiin uuteen aikaa, että kuluttajien asunnon ostoaikeet laskivat tutkimusten mukaan selvästi. Nyt ollaan sitten syksystä asti oltu huonommassa asuntokaupan tilanteessa. On ollut joitakin signaaleja asuntokaupan piristymisestä, mutta kyllä edelleen on epävarmuuksia: Miten keskuspankit nostavat ohjauskorkoa, korkotason muutokset, inflaatiokehitys, kyllä ne aiheuttavat epävarmuutta, Viljamaa luettelee.

"N äin vaikeaa tilannetta ole ollut koskaan"

Erkki Murto-Koivisto on pitkän linjan välittäjä pääkaupunkiseudulta. Murto-Koivisto on perustamansa Suomen Asuntosatama Oy LKV:n operatiivinen johtaja ja kiinteistönvälittäjä. Vuosituhannen vaihteesta alalla työskennelleen konkarin ajatukset vallitsevasta tilanteesta ovat karun rehellisiä.

Asuntokaupassa välittäjien palkka muodostuu pääasiassa toteutuneiden kauppojen provisioista. Jos kauppa käy, niin palkka on suurempi ja jos asunnot jäävät myymättä, on palkkakin olemattomampi.

– Kun hinnat ovat laskeneet 10 prosenttia ja sitten kun siitä viedään vielä 80 prosenttia pois, niin se palkkapussi on välittäjillä pienentynyt sinne 18–20 prosenttiin. Kuukauden tai kahden jakso olisi ollut vielä ihan ok, mutta nyt välittäjät ovat nähneet nälkää seitsemän kuukautta. Se on varmasti ollut monille sadoille henkisesti todella raskasta, Murto-Koivisto pahoittelee.