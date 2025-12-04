Upin tutkijoiden mukaan yhteistä puolustusta ja pelotetta on vahvistettava alueittain Jäämereltä Mustallemerelle. "Euro-atlanttinen turvallisuus alkaa etulinjasta ja siellä se voidaan myös menettää."

Natolla on suoraa rajalinjaa Venäjän kanssa noin 2 600 kilometriä, josta puolet Suomessa. Lisäksi liittokunnan ja Venäjän väliseen etulinjaan voidaan laskea joukko muita alueita, joihin Naton etulinjan puolustus tukeutuu tai jotka ovat Venäjän välittömässä vaikutuspiirissä.

Pitkä ja olosuhteiltaan vaihteleva etulinja on alttiina Venäjän erilaisille vaikutusyrityksille, myös sotilaallisille toimille. Ulkopoliittisen instituutin (Upi) tuoreen julkaisun mukaan Nato voisi kuitenkin halutessaan kääntää itäisen sivustan muodostaman uhkan omaksi edukseen.

Tutkijoiden mukaan tämä tapahtuisi vahvistamalla puolustusta etulinjan eri alueilla ja rakentamalla uskottava yhtenäispelote yhdessä selustasta varmistettavan tuen kanssa. Näin Venäjälle luotaisiin vakava strateginen ongelma, jota sen pitäisi yrittää ratkaista venyttämällä ja jakamalla omia resurssejaan kaikkialle omaan etulinjaansa.

Taustalla olevan tavoitteen mukaisesti Naton pitäisi kyetä ja ryhtyä vastatoimiin, jos Venäjä aloittaisi vihamieliset toimet jollain etulinjan alueella.

Tämän lisäksi etulinjassa pitäisi olla tutkijoiden mukaan valmiutta "puolustukselliseen eskalaatioon". Eli jos Venäjä keskittäisi joukkoja Naton rajalle pohjoisessa, Nato vastaisi siihen omilla vahvistuksilla pohjoisessa, mutta voisi myös samalla aloittaa suuret sotaharjoitukset etulinjallaan etelässä.

2:45