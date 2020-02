Kuinka todennäköistä on saada koronavirus lennolla? Kaavio näyttää, mitkä paikat lennolla ovat turvallisimpia: "Aika ja etäisyys ratkaisevat"

Kiinasta liikkeelle lähtenyt koronavirus on levinnyt ympäri maailmaa ja tällä hetkellä varmistuneita tartuntoja on jo noin 12 000. National Geographicin haastattelemat tutkijat ovat tehneet kaavion siitä, kuinka todennäköistä on saada koronavirustartunta tavallisella matkustajalennolla.