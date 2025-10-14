Näyttelijä Linnea Leino nähtiin sunnuntaina TTK-lähetyksessä, kun yleisöön oltiin kutsuttu useita aiemmilta kausilta tuttuja kasvoja. Leino kommentoi myös välejään tanssinopettaja Anssi Heikkilään.

Näyttelijä Linnea Leino nähtiin Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä sunnuntaina 12.10. Paikan päällä oli eri kausien voittajia ja kilpailijoita juhliastamassa 18 vuotta täyttänyttä TTK:ta. Linnea Leino voitti TTK:n viime vuonna yhdessä tanssinopettaja Anssi Heikkilän kanssa.

Kaksikko on pitänyt yhteyttä kauden jälkeenkin. Seiska uutisoi kesällä heidän läheisestä hetkestään uima-altaalla. He eivät kuitenkaan ole olleet halukkaita kommentoimaan parisuhdehuhuja julkisuudessa.

Leino kertoi kuitenkin MTV Uutisille hänen ja Heikkilän väleistä ja yhteydenpidosta lyhyesti ennen TTK-lähetystä.

– Kyllä me viestitellään ja on todella hauskaa törmätä erilaisissa tapahtumissa, kuten tänään täällä, hän sanoi.

Leino kertoi, että tanssiharrastus ei ole jäänyt hänelle aktiivisesti elämään, mutta TTK-parketille hän palaisi milloin vain takaisin.

– Kyllä kun tänne saapui taas, niin tuli sellainen innostus, että haluaisin päästä takaisin tanssimaan ja käyttää sitä taitoa, minkä on täällä saanut.

Leino ei osaa valita yhtä suosikkia tältä kaudelta. Hän on seurannut kautta joka sunnuntai uusin silmin.

– Tämä kausi on ollut niin täynnä yllätyksiä. On ollut yllätysonnistumisia ja yllätystiputuksia, joten olen päättänyt, että en aseta enää odotuksia, seuraan vain rauhassa, Leino neurahti.

Katso videolta, mitä Leino kaipaa erityisesti TTK:sta!