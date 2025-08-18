Kohu Teemu Pulkkisen ympärillä yltyy – Kiekko-Vantaan yhteistyökumppanille kritiikkiä: ”Käyty aktiivisesti läpi”

Mestis-seura Kiekko-Vantaan yhteistyökumppanit ovat seuranneet tarkasti yhteiskunnallista keskustelua liittyen Teemu Pulkkiseen.

Jatkoaika.com uutisoi sunnuntaina, ettei sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita tarjoava Pihlajalinna jatka yhteistyötään Kiekko-Vantaan kanssa. Pihlajalinnan viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuula Lehto vahvisti asian Iltalehdelle maanantaina. Syynä on se, ettei seuran toiminta vastaa Pihlajalinnan arvoja.

Kiekko-Vantaan hallituksen puheenjohtaja Anssi Aura kertoi aiemmin MTV Urheilulle, että se on konsultoinut yhteistyökumppaneitaan liittyen Teemu Pulkkisen palkkaamiseen.

Sinebrychoffin kumppanuuksista vastaava markkinointijohtaja Joonas Säkkinen kertoo MTV Urheilulle, ettei K-Vantaasta oltu heihin yhteydessä.

– Emme vaikuta pelaajavalintoihin tai muutenkaan pelillisiin asioihin. Teemme seuran kanssa panimokumppanuutta, eli keskitymme oheisohjelmaan ja tarjontaan Tikkurila Areenassa.

Säkkinen sanoo, että tilanne kuitenkin herätti keskustelua yhtiön sisällä.

– Toki kun luimme mediasta, että Pulkkinen on palkattu seuraan, kävimme keskustelua. Arvomaailmallisesti se on haastava tilanne. Pelaaja pyysi anteeksi ja katui aikaisempia päätöksiään, niin meidän oli helpompi katsoa asiaa.

Sinebrychoffin ja K-Vantaan välinen yhteistyö jatkuu Säkkisen mukaan normaalisti.

– Tällä hetkellä valmistaudumme alkavaan kauteen. Asiasta on keskustelu seuran kanssa, mutta tällä hetkellä rakennamme yhdessä alkavaa kautta.

– Ihan hyvässä hengessä keskusteluja on käyty. He ovat avanneet taustoja, minkä takia ovat tällaiseen ratkaisuun päätyneet ja pelaajan mietteitä asiasta, joten ihan hyvällä pohjalla ollaan.

"Teemme jatkuvaa arviota itsenäisesti"

Vantaan Energian viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Juha Luomala kertoo, että heillä on pitkät perinteet seuran tukemisessa ja voimassa oleva sopimus kattaa kevääseen 2026.

– Toki tähän tapaukseen liittyvää julkisuutta seurataan tarkasti ja käymme seurajohdon kanssa keskustelua siitä, millaista palautetta saamme asiakkailtamme ja sidosryhmiltä.

– Luonnollisesti tehdään jatkuvaa arviota myös itsenäisesti, että täyttyvätkö meidän sopimuksessamme sovitut asiat. Keskustelu seurajohdon kanssa jatkuu, Luomala sanoo.

Luomala kertoo, että heihin oltiin yhteydessä ennen kuin Pulkkisen sopimuksesta tiedotettiin julkisesti.

– Seura tekee pelaajavalintansa, mutta tietysti kun tässä on tullut julkisuutta, sitä on käyty aktiivisesti läpi seurajohdon kanssa.

– Olemme tuoneet esiin palautetta ja kritiikkiä, mitä olemme saaneet ja pyytäneet seurajohtoa antamaan niihin omaa näkemystään. Lisäksi olemme kysyneet, miten he näkevät maineen kehittymisen jatkossa.

– Semmoista palautetta on tullut, että ihmiset ovat halunneet tuoda esiin, että kai me tiedämme, että tällä pelaajalla on tällainen tausta ja niin edelleen. Ei tätä mitenkään älyttömästi ole tullut, mutta jonkin verran.

Luomala ei osaa ottaa kantaa siihen, lisääntyykö palaute, kun kausi kunnolla starttaa.

– En osaa arvioida mihin suuntaan se lähtee, mutta aktiivista keskustelua käydään seurajohdon kanssa ja he pitävät myös meitä ajan tasalla.