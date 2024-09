MM-rallissa muhii sensaatio – Kalle Rovanperä merkittävänä pelinappulana

Kuljettajien puolella piikkipaikalla on Hyundain Thierry Neuville (168) ennen Toyotan Sébastien Ogieria (141), Hyundain Ott Tänakia (137) sekä Toyotan Elfyn Evansia (132). Nelikosta Ogier on ollut sivussa kolmesta kisasta, mutta on kertonut tavoittelevansa yhdeksättä MM-titteliään loppukauden neljässä osakilpailussa.

Miten käy Kreikassa?

Ogier voittaa rallin. Hän on aina ollut nopea noissa olosuhteissa, rajuissa soraralleissa. Neuville auraa tietä perjantaina. Pöly tulee vaikuttamaan jonkun verran taaempana starttaaviin, jos on kuiva ja tuuleton sää. Tässä mielessä Neuvillekin voi olla yllättävän nopea.

Kuka voittaa kuljettajien mestaruuden?

Sympatiat ovat ainakin Neuvillen puolella, sillä hän on tänä vuonna kasvanut ensi kertaa siihen, että on ajanut maailmanmestaruudesta. Lähtöpaikkavalitusta ja muuta kitinää on kuulunut, mutta siitä voi olla osa mediapeliäkin. Neuville on ajanut parhaan kautensa siinä, että on pystynyt raapimaan esimerkiksi tärkeitä Power Stage -pisteitä ja kahlannut kisoja läpi vaikeasta auraajan roolista. Ei mikään kallerovanperämäinen suoritus kahdelta edellisvuodelta, mutta parasta Neuvilleä.