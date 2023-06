Jari-Matti Latvala näki ison muutoksen Kalle Rovanperässä

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Sardinian MM-ralli 1.-4.6. To: Testi-ek klo 10.00 ja EK1 klo 18.45 alkaen Pe: EK:t 2-7 klo 9.30 alkaen La: EK:t 8-15 klo 8.50 alkaen Su: EK:t 16-19 klo 7.55 alkaen

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on nähnyt Rovanperässä ison muutoksen sitten alkukauden.

– Viime vuoden maailmanmestaruus saattoi tehdä sen, että hänelle tuli tietyllä tavalla kylläinen olo. Sen jälkeen pikkuinen kipinä saattaa puuttua. Ja kun muut ovat nälkäisiä voittamaan, niin tämä tilanne on näkynyt, Latvala sanoi MTV Urheilulle.

– Varsinkin Kroatian rallin jälkeen näin Kallesta, että voittamisen halu on tullut takaisin ja kipinä on taas siellä. Portugalin voiton jälkeen olen nähnyt, että hän on rennompi. Sieltä tuli tietty vapautuneisuus esiin, tallipomo lisäsi.