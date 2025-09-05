Näin Huuhkajat reagoivat Puolan yllätykseen: "Rehellisesti sanottuna"

Suomi kohtaa Puolan MM-karsintojen tähän asti tärkeimmässä ottelussa sunnuntaina. Voitolla Suomi ottaisi ison asekeleen kohti lohkon kakkostilaa, josta se kamppailee tiukimmin juuri Puolan kanssa.

Puolan myöhään torstaina nappaama 1–1-vierastulos Hollantia vastaan ei välttämättä ollut Suomen kannalta ihanteellinen, mutta Huuhkajien pelaajat eivät olleet asiaa erityisemmin miettineet perjantai-iltapäivään mennessä.

– Rehellisesti sanottuna en ole liikaa sarjataulukoita tai eri skenaarioita katsonut. Onnistuimme viimeksi voittamaan Puolan, ja olisi totta kai kova, jos onnistuisimme voittamaan myös vieraissa. Se on lähtökohtamme, keskikentällä ja puolustuksessa viihtyvä Matti Peltola sanoi perjantaina etäyhteyksin Oslosta.

Suomi kohtasi torstaina maaottelussa Norjan, joka nappasi 1–0-voiton.

Huuhkajat matkusti perjantai-iltana Oslosta auringon hellimään Puolaan, jossa joukkue jatkaa urakkaansa jalkapallon miesten MM-karsinnoissa. Puola isännöi Suomea Chorzowissa sunnuntain myöhäisillassa.

Hollanti, Puola ja Suomi ovat keränneet G-karsintalohkossa kukin seitsemän pistettä, mutta Hollannilla on kolmikosta ottelu vähemmän pelattuna. Liettua on kolmessa ja Malta kahdessa pisteessä.

Monissa arvioissa Puola ja Suomi kamppailevat lohkon kakkossijasta, joka toisi jatkokarsintapaikan.

Lohkovoittaja etenee suoraan Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa ensi vuonna pelattavaan MM-lopputurnaukseen. Puola-tasapelistään huolimatta muu kuin Hollannin lohkovoitto olisi iso yllätys.

Toisaalta Hollannin ja Puolan tasatuloksen myötä karsintalohko on kärkitaistelun osalta tällä hetkellä tasainen.

Lewandowski palannut maajoukkueeseen

Suomi nappasi Puolasta kesäkuussa 2–1-kotivoiton.

Sen jälkeen Puolan maajoukkueessa on tapahtunut paljon. Päävalmentaja Michal Probierz on vaihtunut Jan Urbaniin. Probierzin kanssa tukkanuottasilla ollut tähtipelaaja Robert Lewandowski on samalla palannut maajoukkueeseen ja kapteeniksi.

Huuhkajien pelaajat eivät olleet vielä perjantaina iltapäivällä ehtineet syvällisesti tutustua sunnuntain vastustajaansa.

– Valmennus on varmasti seurannut (pelaajia) enemmän, ja heillä on selkeämpi kuva siitä, mitä odottaa Puolaa vastaan. Nyt katseet kääntyvät kunnolla Puola-otteluun.

– Toki me pelaajat olemme ehkä mediankin kautta kuulleet, että Lewandowski on palannut maajoukkueeseen ja että siellä valmentaja on vaihtunut, Peltola sanoi.

Puola on jalkapallossa laatumaa, joka on yltänyt viiteen tuoreimpaan miesten EM- ja kahteen tuoreimpaan MM-lopputurnaukseen.

– Menemme isoon futismaahan pelaamaan isoa vierasmatsia. Luultavasti heidän lähtökohtansa on, että heidän on voitettava tämä peli.

– Puola yrittää varmasti rynniä aika kovaa päälle. He pääsevät pelaamaan kotonaan ja varmaan ison yleisön edessä, Peltola pohti.

Peltola haluaa aktiivisuutta

Peltolan mielestä Huuhkajat pelasi kesäkuun Puola-voitossa "oikein hyvin".

– Olimme aika aktiivisia sekä hyökkäys- että puolustussuuntaan. Sillä tavalla pidimme melko hyvän kontrollin pelistä. Sitä haluaisin nähdä meiltä myös nyt.

Norjaa vastaan Suomi joutui puolustamaan etenkin avauspuoliajalla syvällä kenttäpuoliskollaan kotijoukkueen hallitessa pelitapahtumia.

– Boksin puolustaminen itsessään toimi ihan hyvin, Peltola sanoi mutta myönsi Huuhkajien joutuneen puolustamaan torstaina pitkiä jaksoja "passiivisesti matalalla".