Nyt puhuu Huuhkajia vastaan sikaillut tähtipelaaja: "Ärsyttäviä suomalaisia"

Norjalaistähti Alexander Sörloth tulistui Suomen Adam Marhievin tempusta ja haukkui tuomarin pelin jälkeen.

Marhiev yritti riistää pallon Sörlothilta ottelun loppupuolella ja repi norjalaisen shortseja tilanteessa. Sörlothilla keitti Marhievin temppu yli ja hän tempaisi suomalaista kädellään päähän. Tilanteen jälkeen Sörlothilla oli kiivasta sananvaihtoa Huuhkajat-puolustaja Robert Ivanovin kanssa.

– Siellä oli ärsyttäviä suomalaisia ja tuomari oli huono, Sörloth tilitti pelin jälkeen NRK:lle.

Tilannetta tarkasteltiin videolta, sillä Sörlothin sikamainen temppu olisi voinut päättyä punaiseen korttiin. Tuomarien ratkaisu oli kuitenkin antaa vain keltalappu.

– En pelännyt (punaista korttia). En ollenkaan, Sörloth kommentoi.

Keltaisen kortin sai myös Suomen Ivanov. Kaksikko otti yhteen vielä myöhemmin, kun Ivanov torppasi Atletico Madridissa pelaavan Sörlothin tylysti keskialueella.

– Yritin saada joukkueen syttymään. En tiedä onnistuinko, mutta voitimme 1–0, Sörloth sanoi.

Norjalainen oli erittäin vaisu ottelussa. Hän ei päässyt kunnolla peliin mukaan tultuaan kentälle puoliajalla.

– Sörloth oli selvästi turhautunut, kun hän ei ollut juurikaan mukana pelissä. Onneksi hän selvisi vain keltaisella kortilla, mutta oli tarpeetonta ottaa riskiä siitä, että erotuomari antaisi punaisen kortin harjoitusottelussa, kommentoi NRK:n asiantuntija Kristoffer Lökberg.

Norja voitti ottelun 1–0 Erling Braut Haalandin rankkarimaalilla.