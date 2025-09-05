Lionel Messi liikuttui kyyneliin – tulevaisuudesta suora tunnustus: "En usko, että pelaan"

Argentiinan supertähti Lionel Messi ei ole varma, nähdäänkö häntä ensi kesän MM-kisoissa.

Argentiina pelasi torstaina viimeisen kotiottelunsa MM-karsinnoissa, kun se kukisti Venezuelan 3–0. Ottelu saattoi hyvinkin olla Lionel Messin viimeinen kotiyleisönsä edessä pelattu maajoukkueottelu.

Messi liikuttui kyyneliin jo ottelun alkulämmittelyissä, kun kotiyleisö lauloi hänen nimeään.

Jos ottelu jää Messin viimeiseksi Argentiinassa pelatuksi maaotteluksi, jätti Messi hyvästit kotiyleisölleen upealla tavalla. Hän nimittäin tehtaili ottelussa kaksi maalia.

Ottelun jälkeen Messin maajoukkuetulevaisuus nousi syystäkin puheenaiheeksi. Argentiina on jo lunastanut paikkansa ensi vuoden MM-kisoihin, mutta se, nähdäänkö siellä Messiä, on vielä mysteeri.

Supertähti ei itsekään vielä tiedä, aikooko hän pelata Yhdysvalloissa uransa kuudennet MM-kisat.

– Sanon samaa, mitä olen sanonut aiemminkin. En usko, että pelaan enää MM-kisoissa, koska ikäni vuoksi on loogisinta, etten minä pääse sinne. Mutta nyt kun olemme jo melkein siellä, olen motivoitunut pelaamaan. Menen päivä kerrallaan ja katson, miltä minusta tuntuu, Messi sanoo ESPN:n mukaan.

38-vuotiaan Messin maaginen ura lähestyy vääjäämättä loppuaan. Toistaiseksi Messi on välttynyt suurimmilta loukkaantumisilta ja vaivoilta, mutta ikä on silti tehnyt tehtävänsä, eikä jokainen päivä ole enää juhlaa.

– Yritän olla rehellinen itselleni. Jos tunnen oloni hyväksi, nautin pelaamisesta. Mutta kun en, rehellisesti sanoen minulla ei ole silloin hauskaa. Sen takia en halua olla mukana, jos en tunne oloani hyväksi. Katsotaan. En ole vielä tehnyt päätöstäni, Messi toteaa.

– Kauteni päättyy (kohta) ja sitten on harjoituskausi. Sitten on vielä puoli vuotta MM-kisoihin. Katsotaan, miltä minusta tuntuu. Toivottavasti päätän MLS-kauteni hyvin ja saan hyvän harjoituskauden. Sitten teen päätökseni.