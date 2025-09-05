Tätä unelmamaalia Huuhkajat ei halunnut nähdä – kammotulos MM-karsinnoissa

Puola venyi 1–1-tasapeliin Hollannin vieraana jalkapallon miesten MM-karsintaottelussa myöhään torstaina. Tulos oli Huuhkajien kannalta epämieluisa, sillä Puola on Suomen päävastustaja karsinnassa.

Hollanti hallitsi ottelua mielin määrin, ja meni 28. minuutilla johtoon Denzel Dumfriesin osumalla.

Puolan tasoitus tuli yllättäen: Laitapuolustaja Matty Cash jysäytti unelmakudin aivan etuyläkulmaan 80. minuutilla. Tämän jälkeen vieraat kestivät Hollannin painostuksen.

Cashin osuma katsottavissa yllä olevasta ottelun maalikoostesta.

G-karsintalohkon toisessa ottelussa Liettua ja Malta pelasivat niin ikään 1–1-tasapelin.

Nyt Hollannilla, Puolalla ja Suomella on kaikilla seitsemän pistettä G-lohkossa. Hollanti on pelannut ottelun vähemmän. Lohkovoittaja etenee suoraan MM-kisoihin, kakkonen jatkokarsintaan.

Huuhkajat kohtaa Puolan vierasnurmella huipputärkeässä karsintaottelussa sunnuntaina kello 21.45 alkaen. Suomi kaatoi Puolan 2–1 Olympiastadionilla viime kesäkuussa.