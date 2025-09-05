Saksa koki shokkitappion – supertähden toiminnalle kovaa kritiikkiä: "Mikä tätä kaveria vaivaa?"

Saksa aloitti jalkapallon MM-karsintaurakkansa yllätystappiolla, kun se hävisi Slovakialle vieraskentällä maalein 0–2.

Kesän Kansojen liigan takia Saksa aloitti MM-karsintansa vasta torstaina. Eikä ne voineet alkaa juurikaan huonommin.

Slovakia aloitti maalinteon ensimmäisen puoliajan lopulla. Saksan supertähti Florian Wirtz menetti pallon keskialueella ja Slovakia pääsi vastahyökkäykseen. Hyökkäyksen päätteeksi David Hancko vei isännät 1–0-johtoon.

Wirtzin toiminta Slovakian avausmaalissa keräsi kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Pallonmenetyksensä jälkeen Wirtz jäi nimittäin kinastelemaan vastustajan kanssa jättäen puolustustehtävänsä hoitamatta.

– Florian Wirtz menettää pallon ja kahdeksan sekuntia myöhemmin pallo on verkossa. Mitä tätä kaveria vaivaa tällä kaudella? The Touchline -jalkapallotili kirjoittaa X:ssä.

Kommentti juontaa juurensa siihen, että kesällä jättisiirrolla Liverpooliin siirtynyt Wirtz on esiintynyt toistaiseksi vaisusti myös uudessa seurajoukkueessaan.

Slovakia tuplasi johtonsa toisella jaksolla upealla tavalla. Avausmaalin syöttänyt David Strelec laukoi pallon hienon yksilösuorituksen vasempaan yläkulmaan.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

1:23 David Strelec vei Slovakian 2–0-johtoon upealla maalillaan.

Saksan päävalmentaja Julian Nagelsmann antoi omilleen kovaa kritiikkiä taiston tauottua.

– Emme näyttäneet tunnetta tässä pelissä. Siinä vastustajamme oli selvästi meitä parempi. Haluan nähdä tunnetta. Valitsimme Saksan parhaat pelaajat, mutta ehkä minun on arvotettava laatua vähemmän, ja arvotettava enemmän pelaajia, jotka antavat kentällä kaikkensa, Nagelsmann sanoo Reutersin mukaan.

0–2-tappion myötä Saksa on ensimmäisen ottelukierroksen jälkeen lohkonsa jumbosijalla. Se kohtaa sunnuntaina seuraavassa MM-karsintaottelussaan Pohjois-Irlannin, joka kukisti Luxemburgin 3–1.