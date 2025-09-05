Huuhkajien päävalmentajalle rajua kritiikkiä – Jacob Friisin valinnat hämmentävät: "Ei ole esittänyt mitään"

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue hävisi eilen harjoitusottelun Norjalle ja kohtaa sunnuntaina tärkeässä MM-karsintojen vierasottelussa Puolan. Torstain pelokas esitys jätti jälleen ilmaan kysymysmerkkejä, jotka MTV Katsomon Futisprofeetat-ohjelmassa kohdistettiin päävalmentaja Jacob Friisin suuntaan.

Tavallisesti vaihtopenkillä istuvilla pelaajilla aloittanut Huuhkajat esiintyi Norjaa vastaan vieraskentällä etenkin avausjaksolla passiivisesti. Ottelu ei kokonaisuutena tarjonnut kovinkaan paljon uutta Friisin ja tämän valmennustiimin pyrkimyksistä.

Samalla Leo Waltan jättäminen joukkueen ulkopuolelle ihmetytti yhä MTV Urheilun toimittajia Timo Innasta ja Anssi Shemeikkaa.

– Jos jätetään Leo Waltan tapaus laskuista, se miten hän puhuu ylipäätään suomalaisista pelaajista, ei ole vakuuttavaa, Shemeikka sanoi.

Friisin puheista on Innasen ja Shemeikan mukaan syntynyt vaikutelma kuin hän ei kunnolla tuntisi Waltaa pelaajana.

– Hän ei tietenkään voinut nähdä Waltaa Pikkuhuuhkajien EM-kisoissa, kun tämä ei ollut siellä mukana. Adam Marhiev ja Santeri Väänänen puolestaan A-maajoukkueeseen valittiin – ja ansaitusti. Mutta otan yhden nimen esiin: Anssi Suhonen. Taitaa olla nyt 0+0 Ruotsin tyvipään joukkueessa. Ei ole esittänyt mitään Huuhkajissa oikeastaan missään vaiheessa. Millä perusteella hän kasipaikan pelaajana menee esimerkiksi Waltan edelle? Innanen kysyi.

Veikkausliigan tasaisesta mestaruustaistelusta puolestaan eroteltiin kolme joukkuetta muiden yläpuolelle samalla kun putoamista välttelee ennen muuta kaksi seuraa.

Puhetta herätti myös FC Interistä poistuneen tähtihyökkääjän Axel Kouamen rahakas siirto Ruotsiin ja tieto siitä, että yksi sarjan merkittävistä ulkomaalaispelaajista on matkalla ensi kaudeksi turkulaisjoukkueeseen.

