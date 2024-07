Helmarit nimetty huipputärkeisiin EM-karsintapeleihin – "Emmekä häviä nytkään"

Avausottelun tuloksessa oli ilmaa

Karsintalohkon tilanne on todella tiukka. Hollanti on karsintalohkon kärjessä seitsemällä pisteellä, Norja sekä Italia ovat viidessä pisteessä ja Suomi neljässä pisteessä. Lohkon kaksi parasta joukkuetta etenevät ensi kesänä pelattavaan EM-lopputurnaukseen.

Vaikka suora EM-paikka jäisi haaveeksi, on jatkokarsintojen kautta mahdollista saada kisapaikka.

– Heillä (Norjalla) voi olla pientä luulotautia. He ehkä ajattelevat tulevansa tänne ja nappaavansa helpon voiton. Hävittiin se avausottelu täysin boksissa.

Päävalmentajan mielestä pelillisesti päätösotteluihin on laitettava parasta pöytään.

Yleisön tuki ja valmistautuminen

Jalkapallossa teknisten lajitaitojen osuus on tietenkin merkittävä, mutta pelaajiston henkinen tila on avainasemassa hyvään lopputulokseen. Helmarit saa Norja-otteluun Turun jalkapallostadionilta suuren tuen, mutta miten joukkue on henkisesti valmis haasteeseen?