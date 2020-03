Suomen Pankin Rehn kritisoi Yhdysvaltain matkustuskieltoa: “Syventää tätä kriisiä”

– Ensinnäkin tämä Yhdysvaltain presidentin Trumpin päätös kieltää lennot Euroopasta osaltaan syventää tätä kriisiä, ja siinä mielessä se on hyvin ongelmallinen maailmantalouden kehityksen kannalta, Rehn sanoo MTV:n Uutisextra-ohjelman haastattelussa.

– Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmä on kallis tavalliselle ihmiselle, mikä osaltaan ehkäisee esimerkiksi testeihin menemistä tai sairauden hoitamista. Tämän lisäksi päätöksenteko on hyvin hajautettu, joten tältä kannalta katsoen Yhdysvaltain päätöksentekojärjestelmän kyky vastata tähän kriisiin ei välttämättä ole kovin hyvä, Rehn sanoi perjantaina.

“Aina ei voida markkinoita tyydyttää”

Euroopan keskuspankki ilmoitti torstaina lisäelvytyksestä, muun muassa arvopaperiostojen lisäämisestä 120 miljardilla tämän vuoden aikana. Massiivisesta elvytyksestä on ilmoittanut myös muun muassa Yhdysvaltain keskuspankki. Markkinoiden syöksyä toimet eivät pysäyttäneet.

– Se kertoo varmasti siitä, että markkinoilla on hyvin paljon epätietoisuutta siitä, miten pitkään epidemia tulee kestämään. Aina ei voida markkinoita tyydyttää, vaikka tehtäisiin mitä. Sen takia onkin tärkeämpi tässä tilanteessa kohdistaa toimet reaalitalouteen eli siihen, että kotitalouksien ja yritysten toimintaa kyetään ylläpitämään, Rehn sanoo.

Nolla- ja miinuskorkojen aikana koroista ei ole lääkkeeksi, mutta Rehnin mukaan EKP:llä on hihassaan muita keinoja, jos niitä tarvitaan.

– Kyllä keinoja löytyy tarvittaessa, mutta ehkä tässä vaiheessa niihin ei kannata mennä. Nyt on tehty nämä päätökset, ja tämä on mittava ja vaikuttava paketti siihen tehtävään mihin se on tarkoitettu, eli likviditeettikriisin estämiseen ja luoton saannin varmistamiseen yrityksille ja kotitalouksille.