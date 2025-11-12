Ensitreffit alttarilla -ohjelman kausi päättyy pian. Näin ohjelman osallistujat tienasivat.
Tamperelainen Elisa viimeistelee arkkitehtiopintojaan. Hänen suhteensa Mattiin ei ottanut tulta alleen ohjelmassa. Verotietojen mukaan hän tienasi vuonna 2024 nolla euroa. Pääomatuloja hänellä oli noin 300 euroa.
Turkulainen Julia asentaa ammatikseen autojen tuulilaseja ja tarvittaessa häneltä luonnistuu koulutuksensa puolesta myös talon rakentaminen. Julia tienasi vuonna 2024 17 166 euroa. Hänen suhteensa Arttuun lopahti jo ohjelman alkuvaiheilla.
Keravalainen Katri työskentelee hätäkeskuksessa. Hänen tulonsa olivat 54 134 euroa.
Imatralainen Arttu työskentelee logistiikka-alalla. Hänen tulonsa olivat 33 381 euroa.
Espoolainen Matti on musiikkialan moniottelija, jonka elämän keskiössä on luovuus ja sisällä soivat laulut. Hänen tulonsa olivat verrattain suuret: 83 735 euroa.