Kolmiodraama-rakkausrealityn Pinja, 30, ei ole ollut koskaan pitkässä parisuhteessa

Kolmiodraamassa viisi nykymaailman deittikulttuuriin kyllästynyttä sinkkua osallistuu kokeiluun, jossa heille valitaan kaksi sopivaa kumppania. He tutustuvat kumppaniehdokkaisiinsa pelkkien tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Viestittelyn perusteella valitaan toinen, jonka kanssa muutetaan saman katon alle.

– Minulla ei ole ollut parisuhteita kovin montaa, eikä mikään niistä ole ollut kovin pitkä. Pisin parisuhteeni on ollut noin vuoden pituinen. Tapailusuhteita on ollut viimeisimpinä vuosina, Pinja kertoi seurusteluhistoriastaan.

Häntä ei viehätä ihminen, joka on negatiivinen ja laittaa itsensä aina etusijalle, eikä osaa huomioida muita.

Kolmiodraama-Aku itsevarmana: "Jos hän on sähköpotkulauta, minä olen Tesla"

– Olen todella yllättynyt, mitä kaikkea on tapahtunut, ja miten hienosti tämä matka on mennyt. Ihastusta on ilmassa, Pinja kertoi salaperäisesti.