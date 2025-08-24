Ensitreffit-asiantuntija arvioi, miksi vähemmistön edustajien häitä ei ole nähty ohjelmassa – tämä uudistus saattaa muuttaa asian

Tänä vuonna Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa avioituu neljä paria. Katsojat ovat toivoneet pidemmän aikaa, että ohjelmassa avioituisi samaa sukupuolta oleva pari.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa jatkaa asiantuntijana aiemmilta kausilta tuttu ratkaisukeskeisen psykoterapian maisteri ja pariterapeutti Hanna Myllymaa ja uusina kasvoina suhde- ja tunnetaitoihin erikoistunut psykologi Iida Mäkikallio sekä vastavalmistunut seksuaaliterapeutti ja sosiaalisen median moniosaaja Joonas Pesonen.

Myllymaa lupailee kaudesta tulevan mielenkiintoinen, kun neljä pariskuntaa avioituu ensikohtaamisella.

– Paljon erilaisia tunteita ja elämänkokemusta. Siellä on aina joku tietty teema, joka lähtee kuljettamaan tätä kautta. Niin nähdään tälläkin kaudella, Myllymaa kertoo.

Yllä olevalla videolla Myllymaa kertoo, millaista oli työskennellä uudistuneen asiantuntijatiimin kanssa.

Katsojat ovat toivoneet pidemmän aikaa, että ohjelmassa avioituisi samaa sukupuolta oleva pari. Ohjelman lehdistötilaisuudessa paljastui, että katsojien toive ei toteudu myöskään tänä vuonna.

Pesonen pohtii syitä siihen miksi vähemmistön edustajien avioliittoa ei ole ainakaan vielä nähty ohjelmassa.

– Repertuaari, mistä lähdetään hakemaan pareja, on totta kai pienempi. Ajattelen, että yksi merkittävä rooli on varmasti ollut sillä, että tässä mennään avioon. Avioliitto samaa sukupuolta oleville ei ole ollut mitenkään itsestäänselvyys. Se on ollut aika poissulkeva instituutio.

Tänä vuonna ohjelma uudistui, eivätkä parit mene oikeasti naimisiin. Pesonen näkee tämän hyvänä asiana.

– Nyt kun siitä luovuttiin. Ajattelen, että se on enemmänkin kutsuva - se avaa portteja laajemmalle porukalle, Pesonen sanoo.

Yllä olevalla videolla asiantuntijakolmikko paljastaa, mikä yllättää tulevalla kaudella.