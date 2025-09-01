Ensitreffit-Mikko selvisi Jokelan kouluampumisesta – näin tragedia on vaikuttanut hänen elämäänsä

Tulevalla Ensitreffit-kaudella mukana on vantaalainen Mikko, joka on ollut nuorena osallisena Jokelan kouluampumisessa vuonna 2007.MTV / Reetta Paananen
Julkaistu 51 minuuttia sitten
Rebeca Romero

rebeca.romero@mtv.fi

Ensitreffit alttarilla -ohjelman sinkut ovat nyt julkaistu. Vantaalainen Mikko on ollut osallisena Jokelan kouluampumisessa vuonna 2007.

Ensitreffit alttarilla -rakkausrealityn 12. tuotantokausi alkaa torstaina 4. syyskuuta. 

Ensimmäisessä jaksossa tutustutaan myös kauden sinkkuihin, joiden toiveena on löytää tosirakkaus.

Tulevalla kaudella mukana on muun muassa 34-vuotias vantaalainen Mikko, joka on ollut nuorena osallisena Jokelan kouluampumisessa vuonna 2007. Tragedia on vaikuttanut ratkaisevasti siihen, millainen hän on nyt. 

Lue lisää: 11 vuotta hirmuteosta – Näin Jokelan surmat etenivät hetki hetkeltä: "Minä tapan kaikki!" raikui koulun käytävillä

Hän tietää vahvasti kuka on ja mitä elämältään haluaa. Ulkomailla asuttujen vuosien jälkeen hän kokee olevansa hyvässä paikassa elämässään, josta puuttuu vain yksi asia: oma rakas.

Viisi vuotta sinkkuna ollut Mikko viehättyy älykkäistä naisista, joissa palaa halu uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. 

Hän arvostaa spontaaniutta ja elämään heittäytymistä, ja toivoo samaa piirrettä myös kumppaniltaan. Ennen kaikkea hän haluaa olla myös itse hyvä puoliso sydämenvalitulleen.

Lue myös: Tässä ovat Ensitreffit alttarilla -ohjelman sinkut

Videolla asiantuntijakolmikko paljastaa, mikä yllättää tulevalla kaudella: 

5:42imgEnsitreffit-asiantuntijat paljastavat, mitä uutta on luvassa tulevalla kaudella

Ensitreffit alttarilla torstaisin 4. syyskuuta alkaen klo 21 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Ensitreffit alttarillaJokelan koulusurmaTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Ensitreffit alttarilla