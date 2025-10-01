Israelin asevoimat sanoo sulkevansa viimeisen Gazan asukkaille avoinna olleen reitin kaistan eteläosasta pohjoispuolelle.
Israel on jatkanut laajaa hyökkäystään Gazan kaupunkiin kaistan pohjoisosassa ja yrittää saada kaikki asukkaat lähtemään kaupungista.
Tie pohjoiseen suljetaan keskipäivällä paikallista aikaa, asevoimien tiedottaja ilmoitti X-viestipalvelussa.
Sen sijaan Gazan kaupungista saa poistua vapaasti kaistan eteläosaan ilman, että tiellä joutuu tarkastuksiin, viestissä sanotaan.
Israel on toistuvasti vaatinut Gazan kaupungin asukkaita lähtemään pois sotatoimiensa tieltä.