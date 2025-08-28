Pysäyttävä video: Nuori nainen pelastetaan raunioista Gazassa

23-vuotias Saja Hamad pelastettiin kotinsa raunioista Gazassa Israelin ilmaiskun jälkeen – nyt hän makaa sairaalan lattialla itkien.

Saja Hamad oli nukkumassa, kun Israelin ilmaisku osui hänen kotitaloonsa ja talon betoniset rakenteet sortuivat hänen päälleen. Hän jäi loukkuun raunioihin. Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka paikalliset asukkaat kaivavat Hamadin esiin sortuneen rakennuksen alta.

Hamadon vammat olivat vakavia. Hänen lantionsa murtui ja hänen päähänsä jouduttiin laittamaan useita tikkejä.

Sairaalassa olot ovat alkeelliset – potilaat makaavat lattialla, hoitotarvikkeista on pulaa ja sähkökatkot vaikeuttavat hoitoa.

Itkuinen Hamad kertoo tilanteen toivottomuudesta:

– Niin kauan kuin olen Gazassa, ei ole unelmia. Elämämme Gazassa on ohi. Mitään ei ole jäljellä.

Perhe on paennut jo useita kertoja

Hamad ja hänen perheensä ovat joutuneet pakenemaan jo 14 kertaa sodan jaloista, etsien turvaa yhä uudelleen. Turvallista paikkaa ei kuitenkaan ole löytynyt.

– Meillä ei ole enää taloja, ei huonekaluja, ei mitään. Olen loppu, minulla ei ole enää voimia. Haluan kuolla omalla paikallani, sanoo Saja Hamadin sisko Saada Hamad.

Kymmeniä tuhansia kuollut

Gazan sota alkoi 7. lokakuuta 2023, kun Hamasin johtamat aseistetut miehet hyökkäsivät Etelä-Israeliin, tappaen noin 1 200 ihmistä – enimmäkseen siviilejä – ja ottaen lukuisia panttivankeja.

Gazan terveysviranomaisten mukaan yli 62 000 palestiinalaista on saanut surmansa Israelin ilma- ja maahyökkäyksissä. Suurin osa uhreista on naisia ja lapsia.

Katso artikkelin alussa olevalta videolta, miten Saja Hamadin pelastusoperaatio sujui.