Uudenvuoden ilotulitukset säikyttivät tänä vuonna kymmeniä koiria karkuteille – yhä hukassa olevan pikkukoiran omistaja pelkää lemmikkinsä jääneen jumiin villieläimen pesään

Kolme koirista on edelleen kadoksissa, kun juhlista on kulunut pian viikko.

Koira on hävinnyt kuin tuhka tuuleen

Koiraa on etsitty muun muassa etsiväkoirien, sosiaalisen median ja taksiverkoston avulla. Kadonneesta on ilmoitettu myös poliisille, löytöeläinkoteihin ja Karkurit-sivustolle.

Karkulainen voi olla jumissa ketun kolossa

Munnukan koiraa on käytetty pienpetometsästykseen ja omistajan mukaan on mahdollista, että se on jäänyt jumiin mäyrän, supikoiran tai ketun pesään. Koira on saattanut livahtaa myös maatilan piharakennukseen pääsemättä ulos.