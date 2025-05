Kun Teuvo karkasi terraariosta, apuun pyydettiin Pink-koira: "Ei olla sen kanssa ennen käärmettä etsitty"

Etsijäkoira Pink avusti karanneen Teuvo-käärmeen etsinnöissä. Etsijäkoira voi etsiä millaista lemmikkiä tahansa, kunhan siitä on antaa koiralle jonkinlainen hajulähde.

Etsijäkoira Pink on aikaisemminkin ollut mukana yhyttämässä kadonneita lemmikkejä. Viljakäärmettä ei 7-vuotiaan borbercollien tielle tosin ollut ennen tätä sattunut.

Seikkailu käynnistyi keväällä 2025, kun viikonloppua omassa terraariossaan viettänyt viljakäärme Teuvo loi nahkansa… ja katosi.

Maanantaina ruoka-aikaan sitä ei enää näkynyt. Omistajat ymmärsivät, että Teuvo on lähtenyt luvattomalle matkalle.

Koska lemmikkiä ei omin voimin onnistuttu löytämään, apua päätettiin kysyä Etsijäkoiraliitosta.

Nosework-harrastus apuna: "Pink lähti selkeästi heti tekemään töitä"

Lemmikkejä karkaa vuosittain Etsijäkoiraliitolle ilmoitettuna tuhatkunta, arvioi Etsijäkoiraliiton varapuheenjohtaja ja perustajajäsen Lena Lundell. Todellista määrää ei tiedä kukaan, sillä moni karkuri löytyy ennen soittoa liittoon.

– Kissoja ja koiria on noin puolet ja puolet. Kaikkia muita eläimiä on joitain kymmeniä vuosittain. Kilpikonnia on paljon kesällä, sitten on hevosia, lehmiä, lampaita, vuohia, Lundell kuvaa.

Mitä tahansa lemmikkiä voi etsiä, kunhan eläimestä on antaa koiralle jonkinlainen hajulähde.

– Pink lähti käärme-etsintään, koska se on myös nosework-koira ja kilpailee tässä lajissa. Noseworkissa kohde ilmaistaan tosi läheltä, Pinkin omistaja ja ohjaaja Raila Terävä kuvaa.

Nosework on koiraharrastus, jossa koiran tehtävä on löytää tietty kohdehaju ja jättää muut huomiotta.

Aluksi Teuvon omistajien asunto kartoitettiin ilman koiraa. Terraariosta poimittiin käärmeen mökkejä, pohjamateriaalia ja ulostetta, joista saatiin etsittävää hajua muovipussiin.

– Haasteena tässä Teuvon etsinnässä oli se, että taloudessa oli paljon muita eläimiä, kuten lintuja, koiria, vapaasti liikkuva kani. En tiennyt, miten Pink reagoisi hajuun, kun ei olla sen kanssa ennen käärmettä etsitty, Terävä sanoo.

Minkäänlaisia ongelmia Pinkillä ei kuitenkaan ollut.

– Pink lähti selkeästi heti tekemään töitä ja kartoittamaan asuntoa, kävi osin ohjauksessa, osin omatoimisesti sohvalla, sängyllä, haisteli kaikenlaiset kolopaikat. Toiseen kerrokseenkin se meni sujuvasti katselemaan.

Pink auttoi Teuvon etsinnöissä.Pinkin kuva Raila Terävän kotialbumista

Pink ilmaisi Teuvon eteisen kaappiin

Lopulta tuntui tärppäävän: Pink ilmaisi Teuvon mahdollisen olinpaikan isoon kaapistoon eteisessä.

– Pinkillä on noseworkissa ilmaisumuotona nenäkosketus. Eli kun käärme oli sen mielestä korkealla, se ilmaisi "korkean kätkön": nenä niin korkealle kuin sen saa, ja sitten siihen jämähdetään tuijottamaan, Terävä sanoo.

Nenällä "osoittaminen" on nimenomaan nosework-koiran juttu. Etsijäkoiran koulutuksessa erittäin oleellista on, ettei sitä vie liian lähelle karkuria.

– Siinä voisi saada aikaan huonoja lopputuloksia: jos koira tai kissa on karkuteillä, etsijäkoira yrittää lähemmäs, niin toinenhan lähtee karkuun. Silloin eläin voisi vahingossa joutua ajetuksi moottoritielle, junaradalle tai muualle. Eli pitää miettiä karkurin turvallisuus, Lundell Etsijäkoiraliitosta sanoo.

Etsijäkoira ilmaisee kohteensa pääsääntöisesti kohteliaan matkan päässä. Havaittuaan haettavansa se pysähtyy, kääntyy ohjaajaansa kohti ja juoksee tämän luo.

– Jostakin koira tietää, millainen välimatka on turvallinen. Karkuun mennyttä, usein piiloutunutta pentua se koira voi mennä paljon lähemmäs kuin arkaa rescue-koiraa, Terävä kuvaa.

Teuvon tapauksessa Pink palautettiin merkinannon jälkeen autoon. Käärmekarkuria etsittiin kaappia tyhjentämällä ja viemärikameralla kuvaamalla, mutta sitä ei näkynyt – piilopaikkoja oli liikaa.

– Eihän käärme odottelemaan jää, Terävä sanoo.

Pink kokeili toisen kerran etsintää eri lähtöpisteestä, ja vei Terävän samaan paikaan uudestaan.

– Silloin oli jo ihan selkeää, että siellä jossain käärme on.

Se, kauanko koira voi tehdä etsintätyötä, riippuu olosuhteista: missä etsitään, millainen on sää? Taukojakin tarvitaan.

– Kun toinen koira tekee ahkerasti töitä, voidaan ottaa toinen koira käyttöön ja jatkaa siitä. Mekin olemme kaverin koiran kanssa tehneet yhteistyötä. Ei koira tuntitolkulla yhtäjaksoisesti etsi, Terävä sanoo.

Tiesitkö, että käärmeelläkin on häntä? MTV selvitti, missä se sijaitsee! Juttu jatkuu videon alla.

1:44 Kuningaspyton Calypso näytti MTV Uutisille, mistä käärmeen häntä alkaa.

Teuvo löytyi kaapista

Koska kärmes ei suostunut näyttäytymään, sille aseteltiin yöksi houkutusansoja. Ne eivät tuottaneet tulosta. Pinkin ja Raijan kanssa sovittiin uusi käynti.

Juuri ennen käyntiä kävi kuitenkin tuuri – juuri Pinkin merkkaamalla kaapilla.

– Iltapäivällä kävelin käytävällä, ajattelin hakea houkutushiiren pois ennen Pinkin tuloa. Aivan sattumalta peilikaapin ovessa roikkui Teuvo. Hän oli puoliksi ulkona, tulossa mahdollisesti syömään tai juomaan, omistaja kertoi Etsijäkoiraliitolle.

– Tartuin äkkiä kiinni ja yritin saada hänet kaapista ulos. Käärme oli takertunut johonkin kaapin sisällä, hän oli muovisessa tarvikekorissa. Häntäpää osin porakoneen kotelossa.

Teuvo palasi terraarioonsa virkeänä ja hyväkuntoisena. Pakopaikka löytyi ja tukittiin, jotta vastaavaa ei enää tapahdu.

"Koirilla on hyvä löytymisprosentti"

Suurella todennäköisyydellä koira pystyy auttamaan karkulaisen yhyttämisessä.

– Koirilla on hyvä löytymisprosentti. Koira on apuväline, jolla päästään eläimen lähelle. Se ei käy niskasta hakemassa karkuria, Lundell kuvaa.

Kun koira ilmaisee löydöksen, on mahdotonta tietää tarkasti, missä karkuri juuri silloin on.

– Kun koira on ilmaissut, omistajat aloittavat houkuttelutoimet: tehdään hajujälkiä, grillataan makkaraa, mahdollisesti loukutetaan ja näiden avulla saadaan lemmikki kiinni.

