KORKEAKOULUYHTEISTYÖ EUROOPPAAN Eurooppalaiset yliopistot -hakukierroksia on järjestetty viisi, vuodesta 2019 alkaen. Kaikkiaan 23 suomalaista korkeakoulua on tällä hetkellä mukana rahoitetuissa Eurooppalaiset yliopistot -verkostoissa. Mukana on 12 Suomen 13:sta yliopistosta ja 11 Suomen 24:stä ammattikorkeakoulusta. Eurooppalaisella korkeakouluyhteistyöllä – jossa on suomalaisten ammattikorkeakoulujen lisäksi suomalaisia yliopistoja –"halutaan lisätä laatua, suorituskykyä, houkuttelevuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä mahdollistaa osallistuvien korkeakoulujen syvä institutionaalinen muutos". Lähde: Opetushallitus