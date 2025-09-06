Näin Alone Suomi -kilpailijoiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan erämaassa

Alone Suomi -ohjelman turvallisuusvastaava Joni Kautto kertoi, miten kilpailijoita valvotaan vuorokauden ympäri.

Alone Suomi -ohjelmassa kahdeksan kilpailijaa lähtee erämaahan luonnon armoille ilman yhteyttä ulkomaailmaan tai muihin ihmisiin. Pisimpään selviytynyt voittaa 20 000 euron rahapalkinnon. Alone Suomi alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla tiistaina 9. syyskuuta kello 21.00.

Joni Kautto on ollut tekemässä paljon vastaavia tuotantoja ja toimii ohjelman turvallisuusvastaavana. Hän kertoi MTV Uutisille, että turvallisuussuunnitelmia on tehty jo kuukausia ennen kuin kilpailijat pääsevät erämaahan.

Kilpailijoita valvotaan vuorokauden ympäri, ja tuotannolla on turvallisuushätäkeskus.

– Lisäksi kilpailijoilla on satelliittiviestimet, joilla hoidetaan kommunikaatio tuotannon kanssa. On myös varalähettimiä, joten ei toimita yhden laitteen varassa, Kautto kertoi MTV Uutisille.

Noin viikon mittaisella bootcampilla ennen erämaahan lähtemistä kilpailijoita koulutetaan muun muassa turvallisuusasioissa.

– Annamme myös vinkkejä luonnosta, erätaidoista ja ensiaputaidoista. Olemme yrittäneet löytää sopivan linjan siitä, mitä kerrotaan ja mitä ei kerrota. Erittäin tärkeitä ovat tietysti myös lait ja määräykset, ja teemme Metsähallituksen kanssa läheistä yhteistyötä.

Ohjelmaa varten Metsähallituksen kanssa on haettu kilpailijoille luvat kalastukseen, leiriytymiseen ja puunkäyttöön.

Kilpailijoiden fyysisestä terveydestä, mutta myös henkisestä puolesta huolehditaan tarkoin.

– Henkinen hyvinvointi on huomioitu jo pitkässä casting-prosessissa ja valmistautumisessa. Tuotannolla on psykologi, lääkärit ja ensihoitajat. Kilpailijoita seurataan koko ajan, ja jos on hälyttäviä merkkejä, niin tilanne käydään tarkistamassa, Kautto kertoi.

Videolla Joni Kautto kertoo, millaisia ensiapuvälineitä Alone Suomi -kilpailijoilla on mukanaan erämaassa.