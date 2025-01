The Summit Suomi -tekijät nostavat esiin ratkaisevan asian, jota ilman ohjelmassa ei pärjää

The Summit Suomi -kilpailussa ei pärjää vain fyysisillä taidoilla, kertovat sarjan ohjaaja Edward Kojonen ja pääkuvaaja Simo Viitanen.

Uusi The Summit Suomi -seikkailusarja käynnistyy MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa sunnuntaina 12. tammikuuta. Sarjassa 14 toisilleen tuntematonta suomalaista lähtee yhdessä 15 päivän rankalle vaellukselle kohti norjalaisen Stetinden-vuoren huippua.

The Summit Suomi -ohjaaja Edward Kojonen sekä sarjan pääkuvaaja Simo Viitanen vierailivat perjantaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa. Muun muassa Erikoisjoukot- ja Selviytyjät Suomi -ohjelmien ohjaajana toiminut Kojonen kuvaili The Summit Suomen olleen kenties rankin tv-tuotanto, jota hän on tehnyt.

– Se on rankkaa siksi, että olosuhteet ovat vuoristoiset, on kovia nousuja ja raskaat kantamukset, ja sääolosuhteet ovat aika rankat. Pitkiä matkoja taivallettiin painavien tavaroiden kanssa, se hapottaa, Viitanen säesti.

Kojonen kertoi 15 päivää kestäneen matkanteon kohti Stetinden-vuoren huippua vaatineen kilpailijoilta paljon. Mitä tulee kilpailijoiden suoriutumiseen, erotti retki Kojosen mukaan jyvät akanoista.

– Se on tietenkin myös iso peli. Ei pelkästään pärjäämistä fyysisillä taidoilla, vaan siinä on myös henkinen puoli. Päästäkseen loppuun asti pitää olla myös hyvä pelaaja, hän kertoi.

– Se vaatii myös sosiaalista älykkyyttä ja taitoa. Pitää osata luoda suhteita ja pärjätä niin sanotussa pelissä, Viitanen komppasi.

Viitanen kuitenkin havaitsi, että mitä rankemmaksi olosuhteet muuttuivat, sitä enemmän puhallettiin yhteen hiileen.

– Sekä kilpailijoiden että työryhmän kanssa. Meillä oli kautta linjan tosi hyvä yhteishenki, vaikka olosuhteet olivatkin tosi rankat ja päivät tiukkoja. Samaa näin monesti myös kilpailijoista, Viitanen kertoi.

– Mutta jos puhutaan pelistä, niin peli kyllä myös kiristyi. Kuten vaikkapa pokerissa, viimeisessä pöydässä pitää tehdä kovia ratkaisuja. Pitää olla peluri ja joko bluffata hyvin tai all in, Kojonen lisäsi.

Säästyttiinkö kuvauksissa vaaratilanteilta? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!

Jasper Pääkkösen juontama The Summit Suomi alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 12. tammikuuta kello 19.30.

Alta voit katsoa esimakua ohjelmasta!

1:45