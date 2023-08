Näin äitien vihan tunteet kiehuvat yli – "On pelästytty, miten omaa lasta kohtaan voi ajatella jotain niin ikävää tai peräti väkivaltaista"

– Usein meille tullaan juuri siksi, että on pelästytty tai kauhistuttu, miten omaa lasta kohtaan voi ajatella jotain niin ikävää tai peräti väkivaltaista. Että itsessä on sellainen puoli, joka voi ajatella näin, Lindroos selittää.

Meri itki peloissaan syliä, mutta äiti ei tullut – tuhoava äitiys on edelleen tabu: "Lapset ovat uskollisia vanhemmilleen"

Vastaavia tunteita ei ehkä aikaisemmin ole ollut tai ne on ollut helppo työntää syrjään, mutta omaan lapseen kohdistuessaan ne säikäyttävät toden teolla.

– Ihmislaji, niin kuin muutkin eläimet, on ohjelmoitu suojelemaan uutta elämää. Samaan aikaan siihen liittyy iso vastuu ja identiteettimuutos. Lapset valtaavat ison osan elämästä ja parisuhde ja arki ylipäätään muuttuvat toisenlaiseksi, Lindroos sanoo.

Nainen kohtaa äidiksi tullessaan paitsi lapsensa jatkuvan tarvitsevuuden, voimakkaat tahtotilat, vaativuuden ja tunnepuuskat, myös omat pelkonsa, epävarmuutensa ja riittämättömyytensä. Sisäisiin odotuksiin ja mielikuvaan siitä, millainen äidin pitäisi olla, on vaikea yhdistää ihmisyyden eri puolet.

– Äitiys nähdään tosi kapea-alaisena ja yksipuolisesti hoivaavana. Jos ja kun on vielä kontrollin tarvetta ja vaativuutta itseä kohtaan ja tiedostetut ja tiedostamattomat tunnelukot omasta lapsuudesta lähtevät aktivoitumaan, sisäinen "painekattila" täyttyy.

– Jos kattilan pohjaan on palanut varhaisia asioita sukupolvien ketjusta ja sinne alkaa kasautua paljon muutakin vaativaa, se viimeinen pisara voi olla jotain hyvin vähäistä. Maitolasin kaatuminen voi todellakin yhtäkkiä kuohauttaa sen painekattilan yli, Lindroos sanoo.

"Ajatukset eivät ole väkivaltaa"

– Ajatukset eivät satuta ketään. Ne eivät ole väkivaltaa. On tärkeää hyväksyä, että väkivaltaisia ajatuksia tulee ja menee, Lindroos sanoo.

Väkivaltaisten ajatusten toteuttaminen sen sijaan on kiistatta väärin. Lapsen ruumiillinen kurittaminen eli kuritusväkivalta kriminalisoitiin Suomessa vuonna 1984. Poliisiammattikorkeakoulussa vuonna 2012 tehdyn raportin perusteella lähes kaikki vanhemmat olivat kiellosta tietoisia ja suhtautuivat esimerkiksi lapsen lyömiseen varsin kielteisesti.

Lapsuuden kasvuolosuhteet vaikuttavat väistämättä omiin ajatus- ja käytösmalleihin. Väkivalta ilmiönä onkin ollut jollakin tavalla läsnä useimpien Maria Akatemiasta apua hakevien naisten lapsuudessa. Tämä ei välttämättä tarkoita fyysistä väkivaltaa, vaan laajemmin ajatellen toimintaa, joka on jollakin tavalla aiheuttanut hylkäämisen kokemuksen.

– Se voi johtua vanhempien päihteidenkäytöstä, mielenterveysongelmista tai vaikka työnarkomaniasta. Vanhempi on ollut henkisesti tai fyysisesti paljon poissa ja keskittynyt kovin paljon muuhun kuin lapseen, Lindroos selittää.

Huoneeseen itkemään komennettu tukahduttaa tunteet, kunnes räjähtää

Omien tunteiden hallinta – räjähtely, ärtymys ja huutaminen – on yksi eniten vanhempia huolettavista asioista. Näin kertoo Mannerheimin lastensuojeluliiton keväällä 2019 toteuttama kysely , johon vastasi 641 vanhempaa.

Suuri rooli tässä on suomalaisella tunnekulttuurilla. Historiallisesti tarkasteltuna tunteita ei välttämättä ole sallittu, vaan ne on totuttu painamaan alas, miellyttämään ja suoriutumaan.

– Kaikki tunteet ovat inhimillisiä. Mutta jos ei itse ole saanut tunteiden kanssa ohjausta ja tukea vaan on jäänyt niiden kanssa yksin, niihin voi yhdistyä erilaisuuden, vääränlaisuuden ja jopa pahuuden kokemus, Lindroos sanoo.

Esimerkiksi itkevä lapsi on saatettu komentaa yksin huoneeseensa rauhoittumaan.

– Silloin tunteistaan ei ehkä myöhemminkään uskalla kertoa kenellekään, vaan tuntee kantavansa salaisuutta, ja siitä tulee helposti identiteetti. Kun on jo lapsena suljettu omaan huoneeseen pärjäämään ja sitten äitinä pitäisi pärjätä ja huolehtia muista, omat tunteet jäävät syrjään.

Lindroos lisää, että itkemisestä moittimalla tai rankaisemalla tukahdutetaan kaikki tunteet, joita lapsi itkemällä yrittää ilmaista. Sisaruussuhteissa erittäin tavallinen kateus tai mustasukkaisuus on tästä hyvä esimerkki. Maria Akatemiassa tämä näkyy niin, että monet naiset hakevat apua siinä kohtaa äitiyttä, kun perheeseen syntyy taaperoikäisen seuraksi toinen lapsi.

– Kun vanhempi lapsi rupeaa reagoimaan vauvaan ja äidillä on vauvaa kohtaan kova suojelunhalu, ristiriita tyypillisesti kasvaa hankalaksi. Äidin voi olla tosi vaikeaa ottaa vastaan lapsen mustasukkaisuutta ja kateutta, saati tukea siinä, jos se sama kokemus on itseltä epäinhimillistetty ja tehty jotenkin tosi pahaksi.

Tuuletusta tarvitsee jo ennen kuin pinna kiristyy

– He ovat saattaneet olla omassa lapsuudessaan samantapaisessa tilanteessa ja altistuneet vastaavalle kasvatukselle. Väkivaltailmiötä voi ymmärtää sukupolvien jatkumona, jolle voi tehdä jotain. Sen ei tarvitse määrittää tulevaisuutta, vaan se on pysäytettävissä ja katkaistavissa, Lindroos sanoo.

Omat ajatuksetkin on hyvä ymmärtää vain ajatuksiksi.

– Jos tunteitaan häpeää ja tuomitsee ne, silloin tavallaan kieltää tai kapeuttaa myös oman ihmisyytensä. Syntyy syyllisyyskuva: "Minä olen kauhea ja paha ja huono ja vääränlainen, kun ajattelen näin". Se on väkivaltaa itseä kohtaan.

– On tosi tärkeää, että lapsiperhearjessa on aikaa myös itselle ja aikuiskontakteille. Mieltä kannattaa tuulettaa säännöllisesti ja ennaltaehkäisevästi, ei vain silloin, kun tuntee pinnan jo kiristyvän. Se tarve on olemassa, vaikka aina ei siltä tuntuisikaan, Lindroos sanoo.