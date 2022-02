Näiltä automerkeiltä Tesla vie Suomessa eniten asiakkaita

Näiltä merkeiltä Tesla haali ostajia vuonna 2021

– Teslaan siirrytään premium-merkeiltä. Niiden omistajilla on maksukykyä. Väliraha ei karkaa käsistä, jos henkilö on jo aiemmin ajanut premiumilla ja vaihtaa Teslaan. Teslalla entisiä asiakkaita on viisi prosenttia, loput on voitettu muilta merkeiltä, sanoo Mäenpää.