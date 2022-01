Yksi asia ei Suomessa muutu: "Kun neljä Toyota-kuskia lähtee autokaupoille, kolme heistä..."

Onni täällä vaihtelee, mutta uskollisuus kerran valittua automerkkiä kohtaan on varsin vahvaa. Maan kattavimman merkkiuskollisuustutkimuksen kolme ensimmäistä sijaa uusissa henkilöautoissa ovat taas Toyotan, Kian ja Dacian hallussa.

Mäenpään mukaan Toyota-kuljettajien uskollisuus merkilleen johtuu monesta seikasta. Siihen luotetaan ja mallisto on laaja, joten jokaiselle löytyy auto kulloisenkin käyttötarpeen ja elämäntilanteen mukaan.

Toyota pitää hyvää huolta asiakkaistaan. Sen osoittaa myös liikeuskollisuustilasto, jonka kärjessä komeilevat nimenomaan Toyotaa myyvät liikkeet. Vahvuus on myös se, että saman katon alla myydään pääasiassa vain yhtä uutta automerkkiä, eikä useita.

– Kun autosta on hyviä käyttö- ja ostokokemuksia valitsee ihminen sen tutun ja turvallisen, varsinkin kun ympäröivä maailma on mullistuksessa, arvioi Mäenpää.

Kia toinen, Dacia kolmas

– Mallisto on uudistunut lähes kokonaan vuoden 2021 aikana. Se vastaa autoalan megatrendeihin: SUV-autoja on tarjolla monipuolinen valikoima ja Hyundai on vastannut hyvin liikenteen sähköistymiseen. Asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan Hyundain mallistossa laatu ja rahalle saatava vastine ovat olleet asiakkaiden haluamalla tasolla.