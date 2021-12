Diesel-Mersu on kovaa valuuttaa – näiden vaihtoautojen hinnat ovat kovassa kasvussa

Diesel-Mersu on yhä kovaa valuuttaa suomalaisessa vaihtoautomarkkinassa. Erityisesti Mercedes-Benz käy kaupaksi kohisten kasvaneessa kalliiden vaihtoautojen luokassa.

Marraskuun loppuun mennessä kaupaksi on käynyt jo 70 000 keskihinnaltaan 47 700 euron arvoista vaihtoautoa, Nettiauton tilastot kertovat.

– Osalla ihmisistä on varmaankin jäänyt pandemian aikana rahaa säästöön. Veneet ja moottoripyörät ovat myyneet todella hyvin ja sama näyttää pätevän myös autoihin, Nettiauton liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahti sanoo.

Nämä vaihtoautojen valiot ovat keskimäärin kaksi vuotta vanhoja. Matkamittareihin on kertynyt keskimäärin 40 000 ajokilometriä.

Teslakin jo kympin sakissa

Hybridimallit pitävät kakkospaikkaa vajaan kolmanneksen osuudella. Näihin on laskettu kaikki hybridityypit. Kolmannella sijalla on uusien henkilöautojen hallitseva käyttövoima eli bensiini.

Tässä maisemassa Mercedes-Benz porskuttaa lähes 30 prosentin kasvu-uralla. Ja peräti kaksi kolmannesta kaupaksi käyneistä Mercedeksen hintavammista vaihtoautoista on dieselmoottorilla varustettuja E-malleja.

– Monella suomalaisella on tarve ajaa pitkiä matkoja ja siihen diesel on sovelias ratkaisu. Uusia diesel-malleja on tarjolla hieman entistä vähemmän, joten siksi niitä sitten ostetaan käytettyinä toisaalta, Kalalahti arvioi.