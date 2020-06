Näihin osiin Suomea ei kannata suunnata kesälomalla, jos korona huolettaa – katso kuntakohtainen tartuntatilanne täältä!

Eniten todettuja koronatartuntoja on luonnollisesti Suomen suurimmissa kaupungeissa. Helsingissä tartuntoja on todettu 2700, Vantaalla lähes 880 ja Espoossa lähes 800 kappaletta. Tampereella, Järvenpäässä ja Jyväskylässä kaikissa tartuntoja on yli sata mutta alle 200.

Kun tartuntojen määrä suhteutetaan kunnan väkilukuun, on tartuntoja eniten Ylitorniossa, jossa on havaittu 7,1 koronavirustartuntaa tuhatta asukasta kohden. Suhteessa toiseksi eniten tartuntoja on havaittu Kolarissa, jossa suhdeluku on 4,7 ja Reisjärvellä, jossa luku on 4,4. Helsingissä suhdeluku on 4,1.