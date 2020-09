Suomessa raportoitiin 93 uutta koronatartuntaa – näillä paikkakunnilla uudet tartunnat ovat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi tänään, että Suomessa on todettu 93 uutta koronavirustartuntaa.

THL:n mukaan tautitapaukset jakaantuvat reilun viikon ajalle, ja luvussa on mukana noin 10 tapausta, jotka jäivät puuttumaan eiliseltä teknisen raportointiviiveen takia.

Esimerkiksi mikkeliläisessä jääkiekkojoukkueessa todettiin ryvästymä, ja se näkyy siinä, että 93:sta uudesta tartunnasta 21 on todettu juuri Mikkelissä.

Mikkelissä tilanne on muutenkin haastava, sillä alkuviikosta positiivisen koronatestituloksen saaneet ovat liikkuneet lieväoireisina tai oireettomina taudinkantajina lähes kaikissa Mikkelin keskustan ravintoloissa, kahviloissa ja kaupoissa viime perjantain ja maanantain aikana.

Mikkelissä on todettu THL:n mukaan tähän mennessä yhteensä 58 koronatartuntaa.

Korona on levinnyt myös opiskelijoiden juhlissa. Muun muassa Tampereen yliopistossa paljastui aiemmin laaja tartuntaketju opiskelijoiden keskuudessa.

Myös tämä näkyy tänään julkaistuissa uusissa tartunnoissa, sillä 15 niistä oli Tampereelta. Yhteensä kaupungissa on ollut kaiken kaikkiaan 177 koronatartuntatapausta.

Lahtelaisravintolasta alkunsa saanut tartuntaketju on myös poikinut uusia todettuja tartuntoja. Lahdessa uusia tapauksia on 13, yhteisluku kaikista tartuntamääristä on 103.