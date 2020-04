Koronatartuntoja määrällisesti eniten Suomen isoissa kaupungeissa - suhteessa väkilukuun katse osuukin aivan muualle

Suhteessa eniten tartuntoja on Lapin Kittilässä, yhteensä 25 tartuntaa, mikä on 387 tartuntaa 100 000 asukasta kohti. Kittilässä sijaitsee Levin hiihtokeskus, jossa koronaviruksen on arvioitu levinneen ennen kuin hiihtohissit suljettiin kolme viikkoa sitten.

Suhteellisesti toiseksi eniten varmistettuja tartuntoja on Pohjois-Savon Kiuruvedellä, 28 kappaletta, mikä on 350 tartuntaa 100 000 ihmistä kohti. Kiuruvedellä virus on levinnyt ainakin Attendon Kallionsydän-hoivakodissa, jossa on myös kuollut useita hoivakodin asukkaita.