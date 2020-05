Lähes kolme neljästä koronatartunnasta Uudellamaalla – Pohjois- ja Etelä-Karjalassa tartuntoja asukaslukuun nähden vähiten

Myös asukaslukuun suhteuttaen Uusimaa on kärsinyt koronaviruksesta eniten. Seuraavina ovat Kainuu, Varsinais-Suomi ja Lappi, kun tautitapausten määrä suhteutetaan asukasmäärään. Sairastuneiden lukumäärä on kuitenkin Kainuussa ja Lapissa pieni verrattuna moniin muihin maakuntiin.

Tänään Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi 50 uudesta todetusta tautitapauksesta. Kokonaismäärä on THL:n mukaan 6 826. Parantuneita on THL:n muutamien päivien takaisen arvion mukaan noin 5 400.

Toisella sijalla on Varsinais-Suomi, missä todettuja tartuntoja on valtioneuvoston muistion mukaan lähes 350. Tautitapauksia on kertynyt 100 000 asukasta kohti noin 72.

Lukumääräisesti kolmanneksi suurin tartuntamäärä on Pirkanmaalla, yli 260 todettua koronatartuntaa. Asukaslukuun suhteutettuna määrä on kuitenkin pienempi kuin Varsinais-Suomessa: noin 51 tautitapausta 100 000 asukasta kohti.

Rajaliikenne lisännyt tartuntoja Lapissa?

Lapissa todettuja koronavirustartuntoja on valtioneuvoston taustamuistion mukaan runsaat 70 eli lukumääräisesti vähemmän kuin useissa muissa maakunnissa. Väkilukuun suhteutettuna tartunnan saaneiden osuus on kuitenkin Suomen mittakaavassa suurehko: noin 61 tartuntaa 100 000 asukasta kohti.

Välttämätön työmatkaliikenne Ruotsin ja Norjan rajojen yli on Lapissa ollut sallittua koronatilanteesta huolimatta. THL:n mukaan tautitapauksia on ollut väkilukuun nähden runsaasti etenkin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä, joka sijaitsee Ruotsin rajaa vasten.

Karjalan maakunnat ovat päässeet vähimmällä

Manner-Suomen maakunnista lukumääräisesti vähiten koronatartuntoja on todettu Keski-Pohjanmaalla: muistion mukaan 19 tartuntaa. Myös väkilukuun suhteutettuna määrä on pieni, noin 25 tapausta 100 000 asukasta kohti.

Asukaslukuun nähden kaikkein vähimmällä ovat päässeet Pohjois- ja Etelä-Karjala. Todettuja tartuntoja 100 000 asukasta kohti on ollut Pohjois-Karjalassa noin 15 ja Etelä-Karjalassa noin 17. Kummassakin maakunnassa koronatapauksia on kevään mittaan todettu alle 25.

Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Kymenlaaksossa todettuja tartuntoja on 100 000 asukasta kohti 23–26. Pohjanmaan maakunnassa vastaava luku on noin 31 ja Pohjois-Pohjanmaalla noin 33. Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa tartuntoja on 100 000 asukasta kohti 51–55. Kanta-Hämeen vastaava luku on noin 64.