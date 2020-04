Kartta kertoo, miten koronavirus on levinnyt ympäri Suomea: Aiemmin paras tilanne oli Kainuussa – yksi baari-ilta saattoi muuttaa kaiken

Koronavirustartuntojen määrä on kehittynyt eri puolilla Suomea hyvin eri tavoin. Eniten tartuntatapauksia on yhä pääkaupunkiseudulla, myös asukaslukuun suhteutettuna. Helsingissä tartuntoja on lähes tuhat, Espoossa lähes kolmesataa ja Vantaalla lähes 200.