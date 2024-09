Näihin Kalle Rovanperän sanoihin tiivistyy Toyotan tuska – tällaista tekstiä ei ole aiemmin nähty

Kymmenen kisan jälkeen Toyota ja Hyundai ovat kummatkin peitonneet toisensa pisteiden valossa viidesti kauden aikana. Hyundai on hyödyntänyt huomattavasti Toyotaa paremmin tälle kaudelle uudistettua pistesysteemiä, jonka myötä yksittäiselle tallille on tarjolla vielä päätöspäivältäkin 22 pisteen potti.

Niissä kisoissa, joissa Toyota on saanut Hyundaita enemmän pisteitä, hyöty on jäänyt erittäin pieneksi. Tammikuussa Monte Carlossa (sijat kaksi ja kolme) Toyota sai yhden pisteen enemmän, maaliskuussa Keniassa (kaksoisvoitto) neljä, huhtikuussa Kroatiassa (kaksoisvoitto) ja kesäkuussa Puolassa (kaksoisvoitto) kolme sekä heinäkuussa Latviassa (kaksoisvoitto) yhdeksän.

Kun Rovanperä johtaa nyt Chilen MM-rallia päätöspäivään lähdettäessä ja Elfyn Evans on toisena, kyseessä on seitsemäs kerta tällä kaudella, kun Toyota-kuljettaja on lauantain jälkeen kisan kärjessä. Kolme kertaa aiemmin Toyotalla on ollut lauantain jälkeen kaksoisjohto.