Sébastien Ogier vastasi ralli-irvailijoille melkoisin sanoin – laittoi Toyotaakin tilille

Ogierin nousu kauden edetessä maailmanmestarikandidaatiksi oli omiaan suuntaamaan huomiota myös MM-sarjan tämänvuotiseen tasoon, sillä ranskalainen on jättänyt tällä sesongilla kaksi osakilpailua ajamatta. Kun edelliset kaksi MM-titteliä voittanut Kalle Rovanperäkin on ajanut vain osan kautta, kriittisiäkin arvioitakin on riittänyt. Ogierille oli irvailijoille omalta osaltaan kuitti.