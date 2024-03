Ainakin neljä ihmistä kuollut Nelson-myrskyssä - Koko Pohjois-Espanjaan säävaroituksia

Kaksi kuolleista joutui paikallisen pelastuslaitoksen mukaan veden varaan Asturian alueella Espanjan pohjoisrannikolla. Kataloniassa puolestaan kuoli kaksi ihmistä, joista toinen oli mereen pudonnut 16-vuotias poika ja hänen pelastamistaan yrittänyt yli 30-vuotias saksalaismies.



Asturian alueen pelastusviranomainen on kehottanut ihmisiä välttämään muun muassa rantakallioita, rantakatuja ja muita vaarallisia alueita, koska voimakkaat tuulet voivat aiheuttaa mereen putoamisia sekä muita vaaratilanteita.



Koko Pohjois-Espanjaan on annettu säävaroituksia. Aaltojen korkeudeksi on kerrottu jopa seitsemän metriä.



Espanjan ilmatieteen laitoksen mukaan Nelson-myrsky on tällä hetkellä Britannian yllä. Myrskyn vaikutukset Pyreneiden niemimaalla kestävät kuitenkin laitoksen arvion mukaan kuun loppuun saakka.