Tuhannet paenneet maastopaloja ja yli 300 kuollut kuumuuteen Etelä-Euroopassa – "Ilmastonmuutos tuntuu nyt"

Yli 300 ihmistä on näissä maissa kuollut helteen vuoksi, kertoo BBC viitaten espanjalaisen uutistoimisto Efen tietoihin. Kuumuudesta kärsivät pahiten vanhukset, lapset sekä kroonisia sairauksia sairastavat ihmiset.

Lounais-Ranskan Gironden alueella yli 12 000 ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan palojen takia.

Myös Espanjassa sekä Portugalissa useita kaupunkeja ja kyliä on evakuoitu. Yksi metsäpaloalueista sijaitsee Mijasin kukkuloilla lähellä Etelä-Espanjan Aurinkorannikkoa. Noin 2 300 ihmistä on evakuoitu palon tieltä.

Aurinkorannikollakin roihuaa

Espanjan Aurinkorannikolla lomailee parhaillaan lukuisia suomalaisia matkalaisia. Lisäksi alueella asuu noin 25 000–30 000 suomalaista. Yksi heistä on Suomen Merimieskirkon sosiaalikuraattori Tia Raunio.

Raunio kertoo, että yksi maastopalo syttyi iltapäivällä lähellä Fuengirolaa Mijasin lomakylässä. Illan mittaan se on levinnyt myös Alhaurin de la Torren ja Alhaurin de Granden puolelle.

– Olen itse tehnyt matkustusilmoituksen, vaikka täällä vakituisesti asunkin ja tosi hyvin on tullut tietoa asiasta ulkoministeriöstä, viimeksi tänään puhelimessa, Raunio kertoo.

"Ilmastonmuutos tuntuu nyt"

Ilmastonmuutos on johtanut siihen, että helleaalloista on tullut aiempaa yleisempiä, kuumempia ja pidempiaikaisia, asiantuntijat varoittavat. Maailma on teollisuuden alkamisen ajoista lämmennyt jo yli asteella.