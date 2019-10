MV-lehden törkykirjoituksista syytetty Ilja Janitskin ei saapunut terveyssyistä oikeuteen – kiistää kaikki rikokset: ”Janitskin ei ole päättänyt, mitä MV-lehdessä julkaistaan”

Janitskin oli toimittanut etukäteen oikeudelle lääkärinlausunnon, jonka mukaan hän ei pysty osallistumaan terveyssyistä istuntoon. Oikeudessa häntä edustaa kaksi asianajajaa. Janitskinia on määrä kuulla myöhemmin oikeudenkäynnin aikana.

Käräjäoikeus: Loukkasi useiden ihmisten kunniaa

Kirjoituksia nimimerkeillä

Ilja Janitskin ei itse ole tänään paikalla hovioikeudessa. Häntä on tarkoitus kuulla myöhemmin oikeudenkäynnin aikana.

– Kirjoittajilla on ollut vapaa julkaisuoikeus. Janitskin ei ole päättänyt mitä julkaistaan eikä hänellä ole edes ollut mahdollisuutta puuttua siihen. Janitskin on tehnyt kaikille selväksi, että jokainen on itse vastuussa omista kirjoituksistaan, Koivu kertoi.