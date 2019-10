"Ei jää järkevää epäilyä siitä, etteikö Janitskin olisi ollut MV-sivuston päätoimittaja" – vastuunsa kiistävää Janitskinia on tarkoitus kuulla tänään hovioikeudessa

Materiaali on sen luontoista, ettei STT julkaise keskustelujen sisältöä.

– Täällä on hyvinkin antisemitististä tekstiä saatu levittää MV-lehden keskustelupalstalla. Näissä keskusteluissa loukataan juutalaisten ihmisarvoa, aluesyyttäjä Jesse Heikkilä tiivisti.

Syyttäjä: Janitskin on puuttunut kirjoituksiin jopa otsikkotasolla

Salissa käytiin läpi lisäksi MV-julkaisun artikkeleita ja Janitskinin sekä MV-lehteen syyttäjän mukaan kirjoittaneen naisen viestittelyä. Viestittely on peräisin naiselta takavarikoidusta puhelimesta.

– Janitskin ja (MV-lehteen syyttäjän mukaan kirjoittanut nainen) keskustelevat artikkelien sisällöstä, ja Janitskin antaa ohjeita. Janitskinille on ehdotettu artikkeleita, hän on puuttunut jopa otsikkotasolla siihen, mitä on kirjoitettu, Heikkilä totesi.