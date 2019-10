Ilja Janitskinin ja Johan Bäckmanin syytteiden käsittely alkaa hovioikeudessa – käräjillä tuomiot MV-julkaisun törkykirjoituksista ja toimittajan vainoamisesta

Janitskin kiistää olleensa julkaisun päätoimittaja

Valituksensa mukaan Janitskin kiistää kunnianloukkausrikokset, tekijänoikeusrikokset, kiihottamiset kansanryhmää vastaan ja rahapelirikokset, joista hänet tuomittiin käräjillä. Hänen mukaansa hänet on tuomittu rikoksista, joihin hän ei ole syyllistynyt ja tuomittu rangaistus on kohtuuttoman ankara syyksiluettuihin tekoihin nähden. Hän perustelee rangaistuksen alentamista myös terveydentilallaan.

Bäckmanin valitus ja vastaus salattiin

– Kysymys on ollut useita osatekoja sisältäneestä kokonaisuudesta, jonka taustalla ovat olleet Aron Venäjän informaatiovaikuttamiseen liittyneet tutkimukset ja artikkelit. Bäckmanin toiminta on tavoitellusti saanut aikaan sen, että myös muut ihmiset ovat alkaneet häiritä Aroa. Teosta on aiheutunut Aron elämänlaatua vakavasti häirinnyt tila, käräjäoikeus totesi.

Toimittaja vaatii hovioikeutta korottamaan korvauksia

– Toiminnan tarkoituksena on ollut saattaa Aroa koskevat halventavat julkaisut mahdollisimman laajan lukijakunnan tietoon Suomessa, ja julkaisuja on levitelty myös Venäjällä ja kansainvälisesti. Vastaajat ovat jatkaneet rikollista menettelyään niin pitkään, ettei Aroon kohdistettu kampanja ole ollut enää kenenkään hallittavissa. Suomen poliisi on vahvistanut Arolle, että häneen kohdistuu Suomessa impulsiivisen väkivallan uhka. Aron muutto ulkomaille on ollut välttämätöntä, Aron vastavalituksessa perustellaan korvausvaadetta.