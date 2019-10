Ilja Janitskin oikeudessa: MV-lehti perustettiin "vasemmalla kädellä" – "Suosiosta on kiittäminen suomalaista mediaa"

– MV-julkaisun suosiosta on kiittäminen suomalaista mediaa, Janitskin sanoi oikeudessa.

Käräjäoikeuden mukaan julkaisusta tuli vihasivusto

Hovioikeudessa Janitskin kiistää syyllistyneensä rikoksiin sillä perusteella, että hän ei olisi ollut vastuussa MV:n sisällöstä. Syyttäjä on tästä eri mieltä muun muassa sillä perusteella, että Janitskin omisti yrityksensä kautta MV-lehden, kirjoitteli sivustolle ja useissa MV:n omissa artikkeleissa kutsuttiin Janitskinia julkaisun päätoimittajaksi.

Syyttäjä: Janitskin on puuttunut kirjoituksiin jopa otsikkotasolla

Salissa käytiin läpi lisäksi MV-julkaisun artikkeleita ja Janitskinin sekä MV-lehteen syyttäjän mukaan kirjoittaneen naisen viestittelyä. Viestittely on peräisin naiselta takavarikoidusta puhelimesta.

– Janitskin ja (MV-lehteen syyttäjän mukaan kirjoittanut nainen) keskustelevat artikkelien sisällöstä, ja Janitskin antaa ohjeita. Janitskinille on ehdotettu artikkeleita, hän on puuttunut jopa otsikkotasolla siihen, mitä on kirjoitettu, Heikkilä totesi.