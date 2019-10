Venäjä-trolleja tutkinut Jessikka Aro on ollut vuosia loanheiton kohteena: Jopa oma ystävä lähetti tappouhkauksen – tuore kirja suututti taas Venäjä-mielisen vihayhteisön

Vuosia jatkunut matka on nyt laitettu yksiin kansiin Putinin trollit -kirjaan. Aron mukaan lukijoilta on tullut tuoreesta teoksesta kiitosta, mutta Venäjä-mielinen vihayhteisö Suomessa on reagoinut asiaan agressiivisesti.

– He ovat tehneet useita Youtube-striimejä, joissa tehdään epäiltyjä kunnianloukkauksia ja muita rikoksia. Lisäksi kuulin myös, että Soldiers of Odin -ryhmän johtaja on tehnyt rikosilmoituksen tästä (kirjasta), MTV:n Huomenta Suomessa vieraillut Aro kertoo.

Venäjä-trolleista kirjoittaminen johti vainoon

Aron mukaan hän on työnsä takia aiemmin saanut ylleen vihaa kansainvälisesti, pääosin Venäjän valtion medioista.



Kiusaamiseen on lukeutunut törkyvideoita, joissa häntä on väitetty Yhdysvaltojen tai Naton agentiksi, joka on keksinyt Venäjän informaatiovaikuttamisen omasta päästään.

– Sen lisäksi minusta on tehty valeuutissivusto MV-lehteen noin 300 artikkelia, joissa minut on mainittu todella epämiellyttävässä ja kielteisessä sävyssä. Sieltä on käräjäoikeuskin löytänyt törkeitä kunnianloukkauksia.

Toimittajaa on myös vainottu fyysisesti, muun muassa kaduilla seuraamalla.



Tappouhkaus omalta kaverilta pysäytti

Aron mukaan ikävintä on kuitenkin, että moni tavallinen suomalainen nielee pureksimatta hänestä netissä levitettävän vihapuheen.

– He uskovat minun olevan huumeidenvälittäjä ja mielisairas, mitä näissä jutuissa lukee, ja alkavat lähettää minulle vihaviestintää. Olen esimerkiksi saanut omalta kaveriltani tappouhkauksen, ja joutunut ilmoittamaan oman vanhan ystäväni poliisille.

Aro kertoo pelkäävänsä edelleen jopa kirjansa julkaisun seurauksia. Hän ymmärsi kuitenkin varhaisessa vaiheessa vuosia sitten, että kaikki hänen niskaansa satava loka on vaikuttamisyrityksiä, jotka pitäisi vain yrittää sivuuttaa.



Vieraan vallan vaikuttamisyritysten ja trolli-ilmiön kaitsemiseksi hän penää kansalaisilta aktiivisuutta. Aron mukaan kavereita kannattaa auttaa tunnistamaan valeuutisia, sekä osallistua rohkeasti kansalaiskeskusteluihin.