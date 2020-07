Hovioikeus jätti ottamatta kantaa MV-lehden perustajan, Ilja Janitskinin valitukseen tuomiosta – Johan Bäckmanin tuomio lieveni

Hovioikeus huomioi, että toimittajan työ on julkista ja toimittajan pitää työnsä osalta kestää julkista arvostelua. MV:lle toimitetulla materiaalilla ei hovin mukaan kuitenkaan ollut merkitystä Aron työn kannalta. Materiaalin levittäminen ei ollut hyväksyttävää eikä kuulunut sananvapauden suojaan, tuomiossa sanotaan.

– Asianomistajaa on halvennettu tavalla, joka on aiheuttanut suurta kärsimystä. Teko on ollut julkaisujen laatu ja levittämistapa huomioon ottaen myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, hovioikeus toteaa.