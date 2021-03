Muuttuuko rokotusjärjestys? Nämä sairaanhoitopiirit kuuluisivat piikkien uusjaon voittajiin ja häviäjiin

– Ajatus on, että painotetaan rokotuksia sinne, missä on voimakas epidemia. Sitä mitataan tapausten määrällä ja sairaalahoidon tarpeella, Peltola jatkaa.

Tähän mennessä Suomessa on rokotettu yli 700 000 henkilöä, joista viimeisen viikon aikana reilu 135 000 .

Rokotusten etenemistä on seurattu sairaanhoitopiireittäin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin alueella ensimmäisen rokotteen on saanut 10,8 prosenttia väestöstä, kun alueella on raportoitu koronatartuntoja viimeisen 14 vuorokauden aikana 5802.

Husin alueella rokotekattavuus on koko maan alhaisin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ohella.

Vertailun vuoksi Itä-Savon sairaanhoitopiirissä on rokotettu 17,4 prosenttia väestöstä, mikä on Suomen kärkiluku. Siellä on viimeisen 14 vuorokauden aikana kirjattu 14 tartuntatapausta.