Analyysi: Rokotusjärjestyksessä muhii ikävä riita, kun jonon kärkeen on tunkua ja lääketieteelliset perustelut törmäävät tunteiden kanssa

Koronarintamalta on kuulunut viime aikoina myös hyviä uutisia: rokotukset etenevät. Suomi päässee kevään aikana siihen tilanteeseen, että riskiryhmät sekä koronapotilaiden hoitohenkilökunta ovat rokotukset saaneet.

Tätä Pandoran lipasta on jo nykäisty raolleen, kun esillä on ollut useitakin ehdotuksia siitä, miten rokotuksissa kannattaisi edetä.

Käytännössä tämä tarkoittaisi nopeampia rokotuksia maahanmuuttajien suosimilla asuinalueilla pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Eli alueilla, joissa rajoituksia on ollut hankala noudattaa tai niitä eivät ole kaikki viitsineet noudattaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) piti viime lauantaina Ylen Ykkösaamussa rokotusjärjestyksen muuttamista mahdollisena sen jälkeen, kun riskiryhmät on rokotettu. Pääministeri nosti yhdeksi mahdollisuudeksi myös esimerkiksi opettajien rokottamisen.

Esillä on jo siis useita ammattiryhmiä, joiden rokottamiselle on omat perusteensa.

Odotettavissa on, että yhä useampi ala aktivoituu lähiviikkoina. Hoitoalan ja opettajien lisäksi jonon kärkeen voisi kuvitella esimerkiksi poliiseja sekä pelastusalaa.

Pääkaupungin suosiminen poliittisesti hankalaa

Poliittisesti esimerkiksi pääkaupunkiseutua on hankala asettaa etusijalle, vaikka sille on lääketieteellisiä perusteita.

Turhautuminen rajoituksiin ja koronakurjuuteen on kasvanut, ja monet odottavat rokotteen tuomaa vapautta. Viikkojenkin viive voisi käydä ymmärryksen ja hermojen päälle.

Tulevaan päätökseen vaikuttaa paljon se, kuinka paljon alueellinen tai ammatillinen suosiminen hidastaisi koko maan rokotuksia. Toistaiseksi on arvioitu, että rokotuksia jaetaan joka puolella Suomea, vaikka joitakin alueita suosittaisiin massarokotusvaiheessa. Olisi hyvä, jos rokotemäärät tähän riittävät.

Mitä nopeammin rokotetaan, sitä nopeammin päästään taas harrastuksiin, kapakkaan, teatteriin, konserttiin ja kyläilemään. Tässäkin on oma täkynsä, mutta hallituksen on hankala kävellä lääketieteen asiantuntijoiden yli, jos he esittävät joidenkin alueiden suosimista.