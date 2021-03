Saarikko valmis arvioimaan rokotejärjestystä uudelleen riskiryhmien rokottamisen jälkeen

"Nyt keskustellaan siitä, pitäisikö rokottamisen järjestystä muuttaa. Kantani on selvä: hallituksen sopimalla tavalla riskiryhmät rokotetaan yhdenvertaisesti koko maassa. Siis koronan etulinjassa työskentelevä sote-henkilöstö, kaikki yli 70-vuotiaat sekä kaikki ne suomalaiset, joilla on perussairaus, joka koronaan yhdistettynä on erityisen riskialtis. Tämä on lupaus, joka on pidettävä. Riskiryhmien jälkeen asiaa on kaikkiaan arvioitava sitten erikseen", ilmaisi Saarikko.